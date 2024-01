Reportaje | Ladrones amantes de la botánica en Cecebre

A Mota, en Cecebre, es un lugar tranquilo y con pocos sobresaltos, pero desde hace un tiempo los vecinos viven un extraño fenómeno: los robos de plantas y macetas en sus propiedades. Dos familias con viviendas al pie de la AC-214 aseguran que los ladrones son “máis de un” y que actúan de madrugada, cargando el material en furgonetas o remolques. “Teñen que ter moi controlada a zona porque van a tiro fixo”, comentan.



Ana Pérez y Alfonso Santoandré explican que el pasado 4 de noviembre escucharon en las primeras horas de la mañana un ruido “como de arrastrar algo metálico” y poco después se dieron cuenta: faltaban dos grandes macetas colocadas a la puerta de su casa “e que levaban aí cerca de trinta anos”. “Eses días facía moi mal tempo e quitamos as plantas para que non caeran, porque eran grandes. Quedaron as macetas soas e foi o que levaron”, indican.



En ese momento se acordaron de que ya el pasado verano otro vecino denunció algo parecido, cuando le robaron recipientes con azaleas que decoraban su pozo. La “guinda” llegó el pasado fin de semana, la noche del viernes 19 al sábado 20, cuando los infractores se llevaron casi una decena de plantas y macetas, entre ellas las que se habían retirado con motivo de los temporales. “Primeiro levaron os maceteros e despois o que tiñan dentro e outras plantas. Non é polo valor económico, que serían uns 200 ou 300 euros, senón polo ‘recochineo’ de que xa van dúas veces”, sostiene Ana Pérez.



Ahora, aparte de reforzar la vigilancia, van a optar por retirar todos los ejemplares, que no son pocos, al interior de la finca. En el lote se encuentra, además, una pieza con valor histórico y sentimental: “Unha pía de pedra de cando se fixo a casa, no 1905 máis ou menos”, asegura Alfonso Santoandré.



Permiso para un portal

La situación se podría haber evitado, en el caso de Ana y Alfonso, de estar colocado el portal de la finca, para lo cual solicitaron licencia en verano sin obtener respuesta. “Ese é outro tema. Nos din que non podemos poñelo porque a casa xa ten un portal, pero o que temos é unha porta dun garaxe, non un portal de entrada á finca. De telo posto, os ladróns terían que ter saltado para coller as macetas e iso xa se consideraría roubo. O seguro isto non o cubre porque foi un hurto fóra da vivenda”, señala este matrimonio de A Mota.



Han informado del caso a la Policía Local de Cambre, que les ha atendido “moi amablemente”, manifiestan, “aínda que pouco poden facer”. “Os que rouban as plantas non son veciños, é xente que pasa por aquí moito e ten controlado o que quere coller”, lamentan, y piden más presencia de patrullas en la zona para disuadir a los ladrones: “Pagamos impostos como os demais”, concluyen.