Músicos de Cambre recaudan fondos para Gaza con un concierto el día 27

La asociación sin ánimo de lucro Musicambre organiza el próximo día 27 un concierto benéfico a favor de Gaza, una cita que tendrá lugar en el centro sociocultural de O Graxal, en O Temple, y en la que participarán hasta ocho artistas y bandas. Los promotores indican que la recaudación será para Intermón Oxfam, que contará con un puesto en el evento para realizar donaciones. “A idea xurdiu porque non podíamos estar só queixándonos do xenocidio de Gaza e non facer nada”, dice el presidente de Musicambre, Sergio Pena.



“Queremos sensibilizar á poboación con esta situación e facémolo da única forma que sabemos, tocando. Un dos nosos obxectivos xerais como asociación é realizar labores solidarios a través da música”, comenta Pena, que rememora algunas otras iniciativas caritativas que han llevado a cabo, como un concierto contra el cáncer el pasado septiembre o una colecta de alimentos un tiempo antes.



El próximo día 27 se subirán al escenario de O Graxal las bandas Luga, Tremor, Máxica, MarmoTrazos, Malasömbra, Zaira y Eloy RC, César de Centi y el ‘diplomático’ Xurxo Souto, en un recital conjunto que tendrá lugar de 16.00 a 22.00 horas. La agrupación cultural Musicambre promueve esta actividad con la colaboración de entidades como el Ayuntamiento de Cambre, la asociación de la tercera edad Santa María de Cambre, La Mekänika Fast Estudio, O Temple Comercial y la librería Enter 4.



La asociación, que cuenta con cerca de 30 integrantes, también impulsa el ciclo ‘Música en contexto’ en la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, que ya ha contado con Xurxo Souto, Sabela Olivares e Isabel Rei y que tendrá entre sus próximos protagonistas a Sergio Franqueira. “Tamén teremos unha actuación de bossa nova e a finais de maio actuará unha agrupación medieval e exhibiremos instrumentos do Pórtico da Gloria, cedidos pola Deputación de Lugo”, señala Pena.



El presidente de Musicambre señala que “o colectivo musical responde ás iniciativas solidarias” y añade que la función de la entidad es canalizar el deseo de ayudar a la sociedad. En este caso, pondrán su granito de arena para ayudar a los damnificados por la guerra en Palestina.