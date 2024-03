María Pan | “Nunca pensé en llegar a alcaldesa y menos por la dimisión del mejor alcalde que ha tenido Cambre”

María Dolores Pan Lesta (A Coruña, 1975) es la nueva alcaldesa de Cambre tras la salida de Óscar García Patiño y su elección en el pleno local. Toma el bastón de mando con el diálogo y la defensa de los vecinos por bandera.

¿Alguna vez pensó llegar a alcaldesa y, sobre todo, tan pronto?

Pues no. En las primeras elecciones fui de número 8 y ya en aquel momento no pensaba que podía salir concejala. Empecé a llevar un área totalmente diferente a lo que había hecho toda mi vida y descubrí un mundo que realmente me gusta. Vengo de una profesión [el periodismo] en la que estaba muy vinculada a la política local pero desde el otro lado, iba a los plenos... Pensaba que sabía cómo funcionaba esto y no tiene nada que ver, pero es muy bonito poder hacer cosas por el sitio en el que estoy criando a mis dos hijos. No pensaba ser alcaldesa y menos de esta manera tan rápida y agridulce, porque se ha ido el que fue el mejor alcalde que ha tenido Cambre.



¿Qué le ha enseñado Óscar García Patiño y qué legado le deja?

En política me ha enseñado todo, para mí es un referente. Se ha ido dando una lección a todos, estamos en un país en el que nadie dimite, ni siquiera la gente que tiene una condena judicial detrás o una imputación muy grave, y este señor se ha ido para poder abrir una vía para solucionar el grave problema que tiene Cambre. Le he echado muchas horas a estudiar y leer, porque las mías eran áreas muy técnicas, pero él siempre me ha dado consejo. Recuerdo que cuando entré me dijo “nunca dejes de contestar a un vecino, aunque tengas que decirle que no, habla directamente y no faltes a la verdad”.

El objetivo es sacar al municipio de esta parálisis administrativa.

Evidentemente. El alcalde dijo que esperaba que se abriese una alternativa y ahora yo tengo la obligación de hacerlo. Creo que esa vía tiene que ser el diálogo de todas las fuerzas, no es momento de ponernos siglas sino de sentarnos e intentar llegar a acuerdos que puedan cambiar la dirección que lleva ahora mismo Cambre. También con los funcionarios, en general.

Hay un problema con la secretaria y la interventora y usted, como Patiño, ha tenido sus más y sus menos con ellas. ¿Buscará dialogar también con ellas?

Ya trasladé, en este caso a la secretaria, que mi idea era sentarme con ellas ya la próxima semana, poner todo encima de la mesa y que digan si ellas ven alguna vía que podamos tomar, o plantearles posibles alternativas. Ahora lo que toca es intentar desenrocar esta situación. Yo también reconozco que igual me he equivocado, posiblemente; a lo mejor también me enroqué mucho en un camino erróneo, no lo sé, pero bueno, hago autocrítica. Simplemente voy a intentar escucharlas y que ellas escuchen al gobierno y a todos los partidos políticos, abrir un foro de debate. Tener siempre presente que lo importante no es lo que yo piense, sino lo que necesitan los vecinos.

Él dijo “haber pisado muchos callos”. ¿Seguirá esa línea?

Unión por Cambre tiene un lema: ‘Falamos de Cambre’. Y yo me debo a un partido que me abrió las puertas desde el primer momento, desde la primera asamblea a la que fui y ya me quedé. Nosotros no tenemos quien nos mande desde Santiago o desde Madrid, solo trabajamos por Cambre y voy a seguir mirando por el municipio.

Además de ese desbloqueo en el Ayuntamiento, ¿qué otras cosas pretende lograr?

Hay que ir paso a paso y lo primero es poder pagar a las empresas y licitar pliegos como el del suministro de combustible, el abastecimiento de agua o la limpieza en los colegios. Lo trascendente es poner a funcionar todo y volver a la senda de hace año y pico o dos años, cuando estábamos bien. No lo hemos hecho todo mal, hay que recuperar aquella normalidad y, cuando eso se logre, poder cumplir el programa de las municipales de 2023. La cuenta general de 2022 cerró con un período medio de pago de 8 días y seguro que había cosas que no se hacían bien, es verdad que dejamos de poner al día esos servicios en precario por lograr otros proyectos como la biblioteca, abrir la Horta do Cura, demoler el edificio de Os Campóns, mejorar la zona de O Balado o presionar para lograr aceras en A Xira.