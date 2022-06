Gramola Gominola encabeza el cartel del Rockcambreir@s

El I Rockambreir@s, la “versión infanfil” del Rock in Cambre, se celebrará el día 7 de agosto y, según pudo confirmar este diario, contará con la actuaciones de Gramola Gominola, Sementeira y la Rock School de A Coruña. Una primera edición que, como adelantaron hace una semanas desde el Gobierno de Óscar García Patiño, apadrinará el célebre Pako Pakolas, músico y humorista de origen mexicano pero con raíces maternas en Galicia.



La edil Mónica Varela señala que se trata de una iniciativa novedosa con la que se pretende “a paixón polo xénero aos cativos e cativas, garantindo que a nosa tradición e apego ao rock conte con relevo xeracional”, indicó la titular del Área de Cultura.



El Ayuntamiento de Cambre sacó a licitación el contrato que propone para el Rock in Cambre, que este año celebrará su trigésima edición, y en él aparecen Los Zigarros, Dakidarría, Agoraphobia, Zenzar, Burning, Miguel Costas y los italianos The Peawees.



El evento será los días 12 y 13 de agosto y contará, como es habitual, con la actuación de seis agrupaciones del municipio, entre ellas Inadaptados y Hemacaos, formaciones históricas que se han reunido para volver a ensayar con motivo de los 30 años del Rock in Cambre.



En el caso de Inadaptados, se trata de la banda que puso en marcha el festival, ideando un concierto en 1991 que cimentó las bases de la primera edición oficial del evento, al año siguiente, el de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla.



Desde el Ayuntamiento de Cambre apuntan también que se ha apostado por retomar el evento en las fechas en las que se celebraba de manera habitual, durante la segunda semana de agosto y, como siempre, los conciertos se llevarán a cabo durante las madrugadas de viernes a sábado y de sábado a domingo, entre las 22.00 y las 04.00.