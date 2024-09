La corporación cambresa destaca el “traballo e implicación” de Saborido en su despedida

El Ayuntamiento de Cambre celebró un pleno extraordinario para hacer oficial la renuncia de David López Saborido al cargo de concejal de Cultura, Deportes y Juventud. Saborido obtuvo el reconocimiento de todos los grupos de la corporación, que pusieron en valor su “implicación e traballo”.



Según explicó el Gobierno local, “se trata de un paso necesario al que seguirá, ahora, la notificación del acuerdo plenario a la Junta Electoral para que tramite la baja del edil y el alta del nuevo concejal de Unión por Cambre (UxC), Óscar Tomás Barrientos.



El edil saliente reiteró que su decisión se debe a “cuestións persoais e familiares”. En particular, incidió en su intención de “dedicar máis tempo á familia” y en “pasar máis tempo coa miña filla para non perder momentos que non volverán”. Durante su intervención, Saborido dio las gracias a la alcaldesa, María Pan, y al exregidor y presidente de UxC, Óscar García Patiño, por la confianza.



Los portavoces de los grupos aprovecharon para destacar la “implicación e dedicación” de López Saborido, al que desearon mucha suerte en esta nueva etapa. La alcaldesa cerró las intervenciones agradeciendo su labor y deseándole que “recuperes ese tempo coa túa filla e que o aproveites ao máximo”.