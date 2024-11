Cambre invertirá más de 150.000 euros en el mantenimiento de marquesinas durante los próximos dos años

El equipo de gobierno de Cambre continúa su apuesta por la conectividad y el transporte público, sacando a licitación un servicio de mantenimiento de marquesinas y postes de parada de autobús en el término municipal. Con un importe inicial de 153.231,25 euros y una duración de dos años, incluirá la reparación y mantenimiento de dicho mobiliario urbano, tanto el ligado al transporte de viajeros como al escolar.



El contrato incluye un total de 74 postes de parada e informativos y una centena de marquesinas, repartidas por todas las parroquias. Se abarcarán de este modo 17 marquesinas en Cecebre y Anceis, 11 en Cambre y Sigrás, 10 en O Temple, 8 en Bribes y Brexo-Lema, 4 en Santa María de Vigo y Pravio, y 3 en San Lourenzo de Meixigo, Cela y Andeiro. Además, también se sumarán aquellas que se instalen en el transcurso del contrato o que por omisión no se hayan incluido.



De este modo, se fijarán dos fases de trabajo a lo largo de la extensión del contrato, que tiene una duración de dos años. Durante los tres primeros meses se ejecutará la fase de reparación, ya que el mal estado del mobiliario obliga a llevar a cabo una puesta a punto profunda, que permitirá iniciar posteriormente el mantenimiento en unas condiciones aceptables.



Una vez acabada esta fase, se iniciará el mantenimiento de marquesinas y postes de parada, en la que se repondrán todos aquellos elementos que se deterioren, además de tareas de conservación como la limpieza o el desbroce de vegetación, y que se extenderán hasta finales de 2026.



La alcaldesa, María Pan, agradece el apoyo a los ediles de Alternativa dos Veciños, que con su voto favorable en Xunta de Goberno Local están contribuyendo a sacar adelante la licitación de diferentes pliegos tanto de obras como de servicios y suministros. Pan incide en que Cambre necesita seguir licitando nuevos pliegos como se viene haciendo en los últimos meses, y confía en que todos los partidos sean capaces de ver la importancia que tiene reforzar el departamento de contratación para seguir avanzando en esta materia.



Por eso, señala que el gobierno sigue trabajando para que finalmente el Concello de Cambre cuente con un técnico superior en Contratación, a pesar de que, en el pleno de ayer, la moción urgente presentada por PSOE, PP y BNG apostase por mantener los puestos A2 de Administración General.



“A solución para que Cambre poida licitar e adxudicar servizos básicos, obras e subministracións de forma áxil, sabemos todos que pasa por un técnico superior A1 capaz de facer propostas de resolución, por moito que os tres partidos defendesen onte en pleno que todo siga como está no departamento de Secretaría. Tal e como dixen no pleno do 20 de novembro, por riba das persoas está o interese xeral do Concello, que é o que como representantes electos dos veciños e veciñas de Cambre temos que defender”, recalcó la regidora.