Cambre hará frente al pago de casi medio millón de euros en facturas pendientes

Unión por Cambre (UxC) ha sacado adelante en el pleno una moción que contempla el pago de casi medio millón de euros en facturas pendientes de este año. Para ello contó con el apoyo de los ediles de Alternativa dos Veciños, aunque también fue fundamental la abstención de los grupos políticos del PSOE y del BNG.

El PP optó por el rechazo a la propuesta ya que calificó la iniciativa como una más de "nueve años de errores e incompetencia".

No fueron mucho más benévolos, en sus calificativos, los nacionalistas con la labor del ejecutivo, que preside María Pan. No obstante, se abstuvieron aunque anuncian que no volverán a apoyar otro reconocimiento extrajudicial de crédito (REC).

La aprobación de la moción supone que el Ayuntamiento podrá hacer frente al pago de 428.391,45 euros, en facturas pendientes a proveedores de suministros y servicios, que en la actualidad se encuentran en condiciones precarias.

Por su parte, el responsable económico del Ayuntamiento, Daniel Mallo, justificó esta fórmula como alternativa a la revisión de oficio informada por Intervención, a fin de pagar los servicios prestados y garantizar que se sigan prestando mientras se avanza en regularizar, a través de la contratación, aquellos que están en precario.