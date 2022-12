Cambre acuerda en sesión extraordinaria la aprobación inicial de su primer PXOM

"Do que se trata é de poñer o PXOM, de novo, en mans da cidadanía de Cambre". Así describió el alcalde, Óscar García Patiño, el nuevo paso dado con respecto a la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). En sesión extraordinaria, la corporación municipal acordó aprobar el documento de manera inicial, con los votos de Unión x Cambre (UxC) y del PSOE.





Todos coincidieron en apuntar a la importancia del PXOM para Cambre. Sin embargo, tanto el BNG como EU votaron en contra, mientras que por la abstención optaron el PP, Alternativa dos Veciños y Cs.





La aprobación inicial es el paso previo a la apertura de un nuevo periodo de exposición pública y de una ronda de reuniones informativas que recorrerá las distintas parroquias de Cambre.





Durante su intervención, el alcalde, Óscar García Patiño, criticó que ningún partido de la oposición se hubiese interesado por el documento "como para preguntar polo mesmo ao arquitecto que está realizando o seguimento do PXOM, ao xefe da área de Urbanismo ou á empresa redactora", expuso el mandatario, que lamentó, además, que las intervenciones de todos los grupos se centraran "case en exclusiva en qué funcionario informa sobre este documento e non no trasfondo e as implicacións que o PXOM vai ter para garantir o crecemento do noso municipio", dijo Patiño.





El edil de Urbanismo, Juan González Leirós, apuntó que la aprobación inicial "é o paso previo á apertura dun período de exposición ao público no que tanto os veciños e veciñas como as diferentes administracións poderán facer as súas achegas ao PXOM".





Las líneas estratégicas pasan por la preservación del patrimonio natural y cultural de Cambre.





Por un lado, servirá para potenciar el patrimonio cultural de Cambre. Tanto es así, que el catálogo de bienes culturales experimenta un crecimiento exponencial. Actualmente, las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal contemplan una veintena de elementos protegidos, y el plan, sin embargo, eleva la cifra a los 421, proponiendo la inclusión de elementos “máis aló dos evidentes para dignificalos e darlles o valor que merecen”. Esto es, se incorporarían también los pazos, ermitas fuentes, castros y cruceiros, que “forman parte da historia do municipio”. Cada elemento del catálogo tendrá indicado su nivel de protección y contará con una ficha individual con datos históricos.





Por otro lado, el documento buscará potenciar también la riqueza natural y medioambiental del municipio. Un valor que se sustenta en varios principios: en la presencia del embalse de Cecebre (un espacio natural incluido en la Rede Europea Natura 2000) y en la declaración de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como Reserva de Biosfera.





El PXOM buscará poner en valor el patrimonio fluvial del término municipal: no solo en río Mero, sino también el Valiñas, Brexo, Gándara, San Benito, San Pedro y San Marcos. En el documento se buscará garantizar la integración de los elementos de la estructura forestal, preservar las áreas de valor ecológico, proteger los espacios naturales, garantizar la conexión ecológica y favorecer el aprovechamiento de la naturaleza y de los paisajes.





Vivienda

En lo tocante a la vivienda, se prevé la construcción de 4.339 en los próximos 30 años. Es decir, la previsión a 16 años sería de unas 2.000, por debajo del máximo permitido. En este punto, el equipo redactor del PXOM indicó que se trata de una cifra “ajustada” tanto a la dinámica de crecimiento del municipio como a la del resto de ayuntamientos que conforman el área metropolitana. El PXOM incluye, además, 104,52 hectáreas de espacios libres y equipamientos.





El PXOM potenciará la Vila de Cambre como un nodo urbano-residencial y de servicios que contará, además, con un centro de valor histórico (el entorno del Castro de Cambre y de la iglesia de Santa María). Así, su desarrollo girará en torno al reconocimiento de esta 'singularidad' y, además, en la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones que resuelvan la problemática de tráfico rodado. Por otro lado, el eje A Barcala, O Temple y O Graxal se plantea como un casco urbano y de actividad comercial y terciaria del área.





Los agregados urbanos de Pravio, Catro Camiños, Espíritu Santo, Sigrás, N-550, Brexo, Lema y Meixigo se concebirán como nexo y soporte de infraestructuras y servicios.





Otra de las premisas es ampliar el Polígono del Espíritu Santo. En este apartado, se contemplan hasta tres procesos de incremento de la superficie del parque industrial y se propone, además, la mejora de su accesibilidad y funcionalidad para garantizar su crecimiento. La previsión es consolidar un gran área empresarial que comprenda, no solo Cambre, sino también a los municipios próximos como Sada, Bergondo y Oleiros.