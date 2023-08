Ánxela Baltar, integrante de Bala | “Siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, sin pensar si eso funciona o no”

Los amantes del rock tienen una cita en Cambre. Este sábado, a partir de las 18.00 horas, la villa vibrará como cada agosto desde hace más de treinta años, engullida por las voces de miles de asistentes y de las estrellas del cartel: Ugly Kid Joe, Sex Museum, Bala, ITH, Rastreros, Lost Minnow, Low Gain y Replicantes.

Con Ánxela Baltar, de Bala, hablamos del Roclk in Cambre, del Noroeste de A Coruña, de éxitos y de clásicos... de mujeres y de Galicia.



¿Cómo encaran el verano 2023?

La primera semana de julio grabamos disco, así que no queríamos sobrecargar demasiado estos meses para centrarnos, pero la verdad es que no nos podemos quejar, el disco de ‘Maleza’ sigue funcionando... Y ahí estamos, a punto de empezar la gira y una nueva etapa para Bala.

Dos citas en menos de una semana con la comarca coruñesa, en el Rock in Cambre y en el Noroeste...

Son esas casualidades que se dan a veces, sobre todo en verano, y la verdad es que estamos encantadas con la coincidencia.



Este año hubo que esperar para conocer el cartel del Noroeste ¿Era algo con lo que contaba Bala?

No es lo ideal, pero son cuestiones burocráticas que no tienen mucha explicación y... sin más. Lo cierto es que me gustan muchas cosas del cartel. Quiero ir a ver Malandrómeda, a Iseo & Dodosound... Me pilla cerca de casa, así que intentaré aprovechar al máximo de este Noroeste.



¿Y del Rock in Cambre?

Los Ugly Kid Joe, míticos de los 90... Los Sex Museum, otros clásicos... Pero tanto en el Noroeste como en el Rock in Cambre me gusta mucho ir a descubrir cosas, esa letra pequeña que a veces no nos suena por sus nombres pero a los que me gusta estar atenta y de los que suelo quedarme con buen sabor de boca y hacer verdaderos descubrimientos...



El Drogas, exlíder de Barricada, otro de esos clásicos, recomendaba escuchar a Bala ¿Qué les pareció esa mención?

Es una alegría y un honor que un referente como él nos mencione. Coincidimos con él hace unos meses en Gasteiz y estuvimos charlando. Nos demostró que esa admiración hacia nosotras era real y fue un momento entre bonito y vergonzoso... Si me lo dicen hacen veinte años no me lo creería... Es un tío muy cercano.



Cuando empezaron, hace diez años, no era tan normal ver una banda de rock integrada por mujeres, y menos del estilo de música que hace Bala ¿Cree que ha empezado a normalizarse?



Nos siguen diciendo que no es lo habitual ver una banda formada solo por mujeres haciendo la música que nosotros hacemos, de estilo más cañero, más intenso... Pero nosotras siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, no hemos pensado en qué funciona o que no, porque si lo pensásemos quizá haríamos estilos bastante diferentes... Esperemos que poco a poco cambien las cosas, pero cada día somos conscientes de que aún queda aún mucho camino por recorrer...