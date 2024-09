La Xunta solicita la licencia para iniciar la obra en el Vales Villamarín

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, aseguró este martes que la Xunta ha solicitado al Ayuntamiento la licencia para las obras del CEIP Vales Villamarín, un proyecto que el Gobierno local demanda desde hace años. Barral valoró la decisión de la Consellería de Educación y la inversión que realizará en el centro, donde “había alumnos de primera y de segunda en función del aula que ocupasen”.



La regidora abundó en que “por parte del Ayuntamiento se agilizarán al máximo los trámites administrativos para que la Xunta pueda disponer del permiso e iniciar los trabajos lo antes posible”. Recordó que, según ha podido saber su equipo de gobierno, las reivindicaciones públicas que protagonizó y “sobre todo, la conversación mantenida con el presidente Alfonso Rueda hace meses, fueron claves para que la situación se desbloquease”.



“Sabemos que esa postura no sentó bien a los responsables políticos de la Consellería, que de alguna forma me castigaron con no recibirme, pero creo que actué como tenía que actuar, en defensa de Betanzos, y así lo seguiré haciendo”, destacó María Barral en un comunicado. El Ejecutivo local estudiará el proyecto para comprobar que se incluyen todas las necesidades del colegio y otorgar la licencia.

Casi un millón

La inversión prevista asciende a 910.000 euros e incluirá obras de eficiencia energética en las fachadas, ventanas, persianas, falsos techos y luminarias; también se redistribuirán dependencias y se creará una sala de usos múltiples independiente del comedor, entre otras medidas.



Barral espera que esta “buena noticia” anunciada por el Gobierno autonómico se complete ahora con otras dos cuestiones educativas: por un lado, la mejora de la cubierta del pabellón “para la que la Xunta tiene el compromiso de Betanzos de asumir el 50% de la inversión aunque no sea competencia municipal”; por otro lado, que se dé solución a los doce niños que no han podido ser escolarizados y a los recortes en profesorado.



En este sentido, la alcaldesa recuerda que se ha reducido la tasa de profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) después de que el equipo directivo del CEIP Vales Villamarín pidiese un profesor más “y no solo no se concediese sino que haya dos menos”.