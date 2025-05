Vecinos de Infesta registran sus alegaciones al “proxecto de seguridade da AC-542”

La Plataforma de Infesta registró en Betanzos sus alegaciones al “proxecto de seguridade vial na AC-542” entre As Cascas y la entrada a la A6, entre Infesta y Montellos. Además de una serie de cambios de carácter técnico, en su escrito, el colectivo vecinal considera que “paga a pena sofrer un retraso agora de un ou dous anos e non ter que asumir un proxecto incompleto ao longo de 30 ou 40 anos”, por lo que solicitan una reunión con asistencia de los afectados, la Xunta y el Ayuntamiento de Betanzos.

"Consideramos que a seguridade vial non debe ser un compartimento estanco só para os peatóns senón que implica tamén a vehículos, residentes e á morbilidad no acceso aos núcleos históricos", por lo que el asunto también concierne a Betanzos.

Así, de entre todas las alegaciones presentadas, destacan la necesidad de "coordinación entre a Xunta e o Concello para acometer a ampliación e mellora do acceso ao Coto, onde se encontra a residencia García Irmáns e numerosas vivendas", así como de un "cambio de sentido circulatorio en ambas direccións no cruce do Pai Menni e O Farragoto no Petón, e a ampliación da calzada sobre a vía do tren na curva de Infesta".

Para los residentes, la reducción de estacionamientos en Infesta "obriga ao Concello de Betanzos a planificar dentro do PXOM un aparcamento disuasorio nas proximidades da estación do Norte que será fundamental no futuro coa implantación das cercanías" en el área de A Coruña.

"Sería unha perda de oportunidade histórica -añadieron- desaproveitar este proxecto para prever a seguridade nun vial con tanto tránsito cando todos sabemos que de non solucionar agora todos os problemas e non ter visión de futuro cando podemos sofrer as carencias por decenios, tal e como aconteceu até agora" y, en este sentido, entienden que las alegaciones no deberían ser rechazadas ni aceptadas en un despacho técnico sino en en encuentro con representación de todas las partes.