Reforma de El Pasatiempo: La Xunta adjudicará este viernes la segunda y tercera fase

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, anunció este jueves en Betanzos que la segunda y tercera fase del proyecto de rehabilitación del Parque del Pasatiempo se adjudicará este viernes. Se trata de la parte del proyecto que corre a cargo de Turismo de Galicia en el marco del Plan Xacobeo Next Generation.

También adelantó que colaborará con el Ayuntamiento de Betanzos, con la redacción del proyecto de la cuarta y última fase, para asegurar así que el proyecto de rehabilitación se realice lo antes posible y que Turismo de Galicia ejecute las obras.

“O noso compromiso con este proxecto e cos outros doce BIC que integran o Plan Xacobeo Next Generation é claro desde o principio sempre velamos para que se cumprisen os prazos e se poida realizar no marco do estimulado”, señaló Merelles durante la presentación del Festival do Pasatempo, una cita musical que reúne este viernes y sábado a artistas de prestigio coma Andrés Suárez, David Bustamante, Sabela y Paula Mattheus.



Durante su intervención, Xosé Merelles puso en valor el espacio que acogerá este festival, el Parque del Pasatiempo de Betanzos, “un lugar presta o seu nome ao evento pero que ten singularidade e carácter propio para ser un punto de atracción de visitantes e curiosos”.

Sobre el proyecto de rehabilitación, indicó que la segunda y tercera fase de las obras de restauración de este espacio, supondrán, entre otros aspectos, la restauración del Estanque de la Gruta y la Gruta de la Recoleta para salvaguardar su unidad estilística.

Además, se recuperarán elementos escultóricos y arquitectónicos muy notables y se actuará en la Fuente de las Cuatro Estaciones. También se restaurará el circuito hidráulico y tratamiento de los bordes del estanque de la Jubilación.

Finalmente, el proyecto incorporará las barandillas de hierro fundido como una parte del sistema hidráulico para facilitar que estas pilastras funcionen como fuentes.