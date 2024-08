A Plataforma Veciñal de Infesta limpa a rotonda de acceso á estación do Norte

Un grupo de veciños da Plataforma Veciñal de Infesta limpou hoxe a rototonda de ecceso á Estación do Norte dende a AC-542.



O lamentable estado desa rotonda con fochancas profundo das e cheias de pedras é un problema que se reproduce cada ano. As administracións autonómica e local limitanse a "parchear" con aglomerado que nun mes volta a estar deteriorado polos numerosos camións s e autobuses que alí xiran a diario.



As pedras saen lanzadas contra fachadas e veículos aparados na contorna e pasan os anos sen unha solución definitiva a pesares das numerosas denuncias e avisos dos veciños.



É por iso que a Plataforma Veciñal de Infesta decide co vocar está limpeza simbólica e non descarta realizar mobilizacións máis radicais como cortes de tráfico ou peche da rotonda si Concello e Xunta non atendendo ás nosas demandas.



Un firme máis resistente, bandas elevadas que limite a vocidade, semáforos de limitación de velocidade e possibilidade de que os veículos pesados do polígono próximo podan a ceder en dirección a Santiago sen ter que ir virar á roto da son várias das alternativas posíbles entre outras que nunca se efectivizan.



O abandono, falta de mantimento e limpeza mínimos na parroquia de Requián son unha constante ao longo dos anos, pero entre tanta desidia na xestión, hai asuntos urxentes como o desta rotonda que hai que acometer de inmediato.