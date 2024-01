El Mercado de Betanzos reabrirá en agosto tras una renovación integral

El Mercado Municipal de Betanzos reabrirá sus puertas en agosto tras su remodelación con cargo a los Next Generation. Una vez acabadas se dispondrá de catorce espacios de venta y, como novedad, algunos de hostelería, que cambiarán por completo la imagen de las instalaciones que, de alguna manera, también recuperarán su aspecto original –más claro y abierto, sin los añadidos del último cuarto de siglo– según el diseño de Antonio Tenreiro Rodríguez y Peregrín Estellés.



Así lo adelantó la alcaldesa, María Barral, durante su recorrido por las obras en curso en la que estuvo acompañada por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Una visita en la que el representante estatal también confirmó su respaldo a las iniciativas en materia de promoción turísticas presentadas por el municipio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

Colaboración

Blanco y Barral analizaron la colaboración que, sobre estas cuestiones, mantienen la Administración del Estado y el Ayuntamiento de Betanzos, que se traduce en distintos “proxectos de renovación urbana, restauración arquitectónica e modernización do tecido turístico”, incluido este del mercado, que se acomete al amparo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible “ao obxecto de combinar os usos tradicionais cos turísticos”, resumieron desde la Delegación del Gobierno en Galicia.



En cuanto al balance de Fitur, el delegado destacó “o potencial das propostas presentadas por destinos turísticos de Galicia nos que se desenvolven os Plans de Sustentabilidade Turística en Destino, coa colaboración do Ministerio de Industria e Turismo”.



Asimismo, instó a aprovechar las nuevas líneas de ayuda “destinadas á dixitalización do sector turístico e que mobilizan entre as dúas 200 millóns”, expuso el delegado antes de detallar que la primera de estas convocatorias “vai destinada a entidades locais para a dixitalización dos destinos turísticos” y “disporá de 96 millóns de euros, dos que 38 resérvanse a deputacións e 58 millóns, a concellos e mancomunidades”, continuó Pedro Blanco. Están destinadas a la creación de “plataformas intelixentes que contribúan á transformación dixital dos destinos e do sector turístico” y “a subvención pode cubrir ata o 100% do custo total cun máximo de 6 millóns”, detallaron desde la Delegación del Gobierno en Galicia.



Una segunda línea –abierta hasta el 13 de marzo– está destinada a empresas del sector, dotada con “104 millóns de euros que teñen como obxectivo o desenvolvemento e implantación de proxectos tecnolóxicos singulares e transformadores nestas empresas”, con ayudas que oscilan entre los 20.000 y los 3 millones de euros, para “as pemes e as asociacións sen ánimo de lucro e confederacións do sector turístico”, sostuvo Blanco.