Javier Gándara, pregonero de las Festas de San Roque de Betanzos: “En el atrio de Santo Domingo todo era posible con la imaginación de un niño”

El Cantón de Claudino Pita, donde jugaban al fútbol “con una lata aplastada”; el atrio de Santo Domingo, “un cuarto de circunferencia” donde todo era posible con imaginación; el ‘tiruriru’ de las Danzas de Mariñeiros... Los recuerdos del niño Javier Gándara Martínez que, casi cuarenta años después de leer el pregón infantil, convertido en ingeniero de éxito, director para el sur de Europa de EasyJet, una de las principales compañías de aerolíneas del mundo, volverá al mismo escenario que en 1984 para abrir el San Roque 2023.

¿Cómo recibe el encargo de inaugurar el San Roque 2023? ¿Aceptó enseguida la invitación del Ayuntamiento de Betanzos?

Acepté de inmediato porque es un honor que te ofrezcan ser el pregonero de las Fiestas de San Roque. Hace 39 años, en 1984, fui pregonero infantil y no esperaba que algún día pudiese ser también el encargado de abrir las celebraciones patronales, así que lo recibí con sorpresa, pero no me lo pensé porque es un orgullo para cualquier betanceiro.

También ha sido distinguido como ‘Ingeniero del Año 2023’...

Cuando el decano quedó conmigo para comer no imaginé que era para eso porque al ser presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) la interlocución es usual y pensé que era un encuentro estándar, y además no esperaba recibir un premio con el que anteriormente habían distinguido a gente de prestigio, a los que yo admiraba y admiro mucho... Es un orgullo y, en ese sentido, teniendo en cuenta todos los reconocimientos, tanto en lo profesional como en lo personal, el 2023 está siendo un buen año.

Es curioso que el año en que no se hace el Globo de Betanzos es un ingeniero aeronáutico, y además betanceiro, el pregonero de las Fiestas de San Roque.

Es una pena y es algo que nunca imaginé que pudiera ocurrir... Salvo el de 2018, que rompió, no recuerdo una situación así. Pero soy optimista por naturaleza y estoy seguro de que esto hará que en 2024 todos estemos con muchas más ganas de vivir ese momento tan emocionante cuando empieza a subir, le dan vueltas y lo sueltan. ¡Esa emoción! Lo cogeremos con más fuerza ese 2024.

¿Qué recuerda de las Fiestas de San Roque de su niñez?

No recuerdo Os Caneiros, porque no subíamos los niños, pero sí la coronación y el pregón infantiles y el Globo. También las danzas, que me parecían espectaculares, con sus arcos, el demonio... Tirurirutiruriru... Los coches de choque, los juegos en la calle...

¿Todo eso lo recoge en el pregón que leerá esta noche?

También haré un resumen de aquello que más me llama la atención de Betanzos, donde viví hasta los 18 años en que me fui a estudiar y a donde siempre vuelvo porque mis padres y mi hermana siguen viviendo aquí... Voy a hacer referencia a aquel pregón infantil de 1984 y a aquellas cosas que, como alguien que no vive aquí pero se siente muy de aquí, veo que han cambiado en estos casi cuarenta años.... Todo para mejor porque hay muchos más recursos pero, como en todo, está esa parte nostálgica de aquello que ya no está y no se va a volver a dar.