Los interesados en ser elegidos ‘representantes’ del San Roque pueden anotarse desde el día 4

Los interesados en ser ‘representante maior’ o infantil de las celebraciones de San Roque 2025 podrán anotarse a partir del miércoles, día 4. Así lo anunció el Ayuntamiento de Betanzos, que explicó que se trata de una figura creada hace tres años para sustituir la de la antigua reina de las fiestas y ahora, “calquera persoa, sexa cal sexa o seu xénero, poderá ser representante das festas patronais”, siempre que cumplan una serie de requisitos: "estar empadroado en Betanzos, ter 17, 18 ou 19 anos no ano en curso e non ter sido representante con anterioridade para o representante maior" y "estar empadroado, ter 8 ou 9 anos no ano en curso e non ter sido representante con anterioridade" en el caso del menor.



"A persoa elexida por sorteo poderá levar a vestimenta e as cores coas que desexe participar no desfile. A disposición da comitiva dos desfiles dos días 14, 15 e 16 de agosto será tamén a que elixa a persoa representante, sempre que sexa compatible coa do propio desfile, (é dicir, as persoas poderán ir de dúas en dúas, en grupo de tres, de catro,.…)", explica el Gobierno de Betanzos.

La elección se realizará en un sorteo público y para participar en este proceso se pueden presentar solicitudes a título particular o ser propuestos por entidades de Betanzos.



Las inscripciones se podrán tramitar a través de la web www.betanzos.gal, el plazo se cerrará el miércoles 18 de junio y el sorteo será el día 20 a las 13.00.