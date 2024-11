Más información y conexiones: las demandas de los usuarios de autobús de Betanzos

Más información a los usuarios, conexiones con la universidad y las áreas industriales, redefinir algunas frecuencias y convocar la Comisión de Seguimiento del Transporte Metropolitano de A Coruña. Estos son los cuatro aspectos en los que la alcaldesa, María Barral, incidió ante la directora xeral de Mobilidade durante una conversación entre ambas para analizar la situación del servicio de autobús en Betanzos.

Tras varios años de reivindicaciones, la mandataria municipal destacó la disposición de la directora xeral para considerar estas demandas, nunca atendidas “por el anterior equipo autonómico” a pesar de la insistencia de los usuarios y del Gobierno de Barral que incluso invitó a sus representantes conocer in situ la realidad que vive cada día la ciudadanía a la hora de moverse en transporte público por carretera, tanto a los municipios más cercanos como a A Coruña.



En este sentido, la alcaldesa aseguró que existen una serie de “mejoras que deben ser solventadas por parte de la Xunta como condición para firmar el convenio y así se lo hice saber a la directora xeral”, Judit Fontela.



En cuanto a la información, “muchos usuarios desconocen, cuando llegan a la parada, si el autobús pasó o no, al no disponer de ningún tipo de información y no ser inicio del recorrido como ocurría con la anterior concesión de líneas, donde Betanzos sí lo era”, apuntó María Barral. Así, la regidora se refirió a la “incertidumbre” que esto provoca cuando tienen que llegar a su destino a una hora determinada por temas médicos o académicos, sobre todo en A Coruña.



La alcaldesa incidió también en que se redefinan las frecuencias, advirtiendo así de horarios están saturados en los que “los autobuses llegan casi llenos a las paradas y no es la primera vez que tienen que dejar a los viajeros, sin otra alternativa” por lo que “creemos que hay que reforzar servicios para evitar estas situaciones” en la ciudad, que durante decenios tuvo autobús cada 30 minutos a A Coruña.



La edil ve también necesario facilitar los traslados a las áreas industriales y las universidades a distintas horas del día, “y para ello tienen que darse una serie de cambios en cuanto a programación horario de las frecuencias”, indicó Barral.