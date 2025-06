Infesta se moviliza contra el proyecto de reforma de la vía de Betanzos a Mesón do Vento

Se veía venir. Tanto por las declaraciones efectuadas como por las actuaciones llevadas a cabo, desde el pasado mes de abril, cuando se presentó el proyecto en la Fundación Hermanas Hospitalarias, antiguo Pai Menni, todo indicaba este desenlace: el núcleo de Infesta se moviliza contra la propuesta de mejora de la vía AC-542, de Betanzos a Mesón do Vento. En concreto, del tramo que enlaza el lugar de As Cascas con la propia Infesta.



Una entidad vecinal convoca para el sábado, día 21, una andaina reivindicativa para apoyar las alegaciones presentadas al proyecto que defiende la Xunta y reclamar, además, tanto a la administración autonómica como al Gobierno local, presidido por María Barral, “un maior compromiso para dar solucións a medio e longo prazo a seguridade vial e a accesibilidade nos diferentes núcleos próximos a la AC-542”.



Infesta non se contamina, que así se denomina el colectivo, indica a través de un comunicado que hay una serie de reclamaciones que no son negociables.



“Hai algúns tramos nos que a reforma é irrenunciable: a ampliación da calzada no punto negro sobre a vía do tren en Infesta, a posibilidade de xiro cara o Mesón do Vento no futuro cruce do Petón, o arranxo e ampliación do acceso á residencia de maiores no Coto e a creación dun aparcamento disuasorio público e gratuito na proximidade da estación do tren e o núcleo de Infesta”, indican desde la entidad.



La marcha dará comienzo a las 12.00 horas en la intersección de la AC-542 con la vía que conduce a la estación de ferrocarriles y se realizarán paradas en O Petón y en O Coto, frente a la residencia de mayores.

“As persoas participantes deberán levar chalecos reflectantes e a andaina transcurrirá polas beirarrúas para non entorpecer o tráfico”, apostilla en su comunicado la entidad.