El BNG de Betanzos le pide al Ayuntamiento que organice campamentos de Semana Santa

El BNG de Betanzos ha presentado una iniciativa para instar al Ayuntamiento a que trabaje en la organización de campamentos o actividades de ocio para niños betanceiros durante Semana Santa.

"Nestes días, as escolares están a vivir as vacacións de Semana Santa e, como en todos os períodos non lectivos, as familias deben facer fronte á difícil tarefa da conciliación da vida familiar e laboral, tan complicada sempre e que esixe a implicación de familiares e amigos”, asegura la edil Vanessa Rey.

El Bloque considera que de cara a conseguir la "tan ansiada conciliación da vida familiar e laboral" es preciso que el Ayuntamiento articule alternativas para la atención a los pequeños durante los días en los que ellos estaán de vacaciones y sus padres trabajan. "Aínda que sexan uns poucos días os que as crianzas non teñen actividade escolar, o concello debe valorar a organización de campamentos ou doutras actividades para a conciliación da vida familiar e laboral en Semana Santa no futuro e colaborar así coas familias ofrecendo unha alternativa para o coidado das pequenas”, afirma la concejala.