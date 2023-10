Betanzos expropia 582 metros para un área infantil en el casco antiguo

El Pleno de Betanzos, en la sesión convocada para el lunes 30 de octubre a las 20.30, abordará las expropiaciones de suelo en Os Cabildos, Travesa y Pescadería para crear un área verde y de ocio, otra infantil y un centro de enoturismo, de acuerdo con lo indicado por el Gobierno de Barral.



En concreto, una superficie de 2.117 metros cuadrados entre San Francisco y A Ribeira, y 582 entre las calles Travesa, Pescadería y Roldán, según el anuncio de expropiación urbanística recogido en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En ambos casos, los expedientes urbanísticos correspondientes estuvieron en exposición y los titulares de los terrenos afectados tuvieron la oportunidad de cursar las alegaciones que consideraron oportunas, siguiendo la tramitación administrativa que ahora continuará en sesión ordinaria el próximo día 30.



La institución municipal incorporó estas actuaciones al Plan de Sustentabilidade Turística do Casco Histórico de Betanzos, que elaboraron con la Reserva de Biosfera de As Mariñas para optar a los Next Generation. Un documento que contempla una serie de intervenciones en el centro histórico “co obxectivo xeral de posicionar a cidade a nivel nacional como polo de turismo cultural e escaparate dos produtos agroalimentarios da reserva á que pertence; mediante a creación dunha oferta experiencial diferenciadora, de calidade e comercializable que poña en valor a identidade do territorio e axude á xeración de riqueza”, indicaron entonces responsables de As Mariñas y del Gobierno de Betanzos.



Una de ellas es la creación del que será el primer “espazo de xogos infantís co que se dotará o centro histórico”, que se emplazará entre las calles Travesa y Pescadería, en los terrenos del antiguo pazo de Taboada. “Trátase de recuperar un espazo verde, actualmente degradado no centro histórico” para crear “un espazo de carácter familiar, que incluirá xogos de aprendizaxe para os máis pequenos relacionados coa historia do casco” de Betanzos.



En este caso, servirá también como complemento al resto de actuaciones que se pretenden impulsar para revitalizar el entorno monumental, a las que se suman la adecuación integral del Mercado Municipal de O Azougue, cuyas obras acaban de comenzar; la creación de rutas temáticas y la reforma de la antigua cárcel y actual sede de la Policía Local de Betanzos, en la Rúa do Castro.