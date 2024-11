Betanzos exigirá mejoras en las frecuencias antes de prorrogar el convenio del transporte metropolitano

El Concello de Betanzos trasladará a la Xunta su intención de prorrogar el convenio de transporte metropolitano "siempre y cuando se mejoren las condiciones del servicio que usuarios y Ayuntamiento llevan años reclamando". La alcaldesa, María Barral, considera que en estos momentos, sin que se aborden esas reclamaciones, “Betanzos no mantendrá el convenio actual” y su intención es notificar esta decisión a la Dirección Xeral de Mobilidade antes del 1 de diciembre. La primera edil dijo entender “perfectamente” a los alcaldes de la comarca de As Mariñas ya que prácticamente “los problemas que padecen son los que padecemos en Betanzos con otras compañías de transporte”.

Barral indicó que en los últimos años el Concello trasladó a la Xunta su malestar por la situación y aunque se hicieron modificaciones “no fueron suficientes para solventar los problemas, centrados en una falta de planificación del servicio, con frecuencias que no se ajustan y no cubren las necesidades de los betanceiros; con autobuses que en ocasiones no aparecen en la parada o, todo lo contrario, cuando aparecen llegan con casi todas las plazas cubiertas y dejan a gente en tierra….”. En este sentido, reiteró que no se trata de una cuestión puntual, "ni de un enfrentamiento político, sino de unos problemas que, a pesar de las denuncias realizadas, siguen solventarse y ahora es el momento de abordarlos antes de continuar con un convenio que se firmó para prestar un servicio no cumple ni cubre en muchos aspectos las necesidades de nuestro municipio”.

En los últimos años, explican desde Betanzos, se solicitó en varias ocasiones, a la anterior conselleira, responsable de Mobilidade, Éthel Vázquez, la convocatoria de la comisión de seguimiento para que “pudiésemos plantear sobre la mesa los problemas y quejas de los usuarios”. Esta comisión nunca se llegó a convocar, ni tampoco se le dio solución a los horarios que no se adaptan a las necesidades de los betanceiros, especialmente en sus desplazamientos hacia A Coruña, afirman. “Lo único que conseguimos fue trasladar en su día nuestras quejas a la delegación territorial a la que le pedimos refuerzos y mejoras en los desplazamientos a centros sanitarios, a polígonos industriales y a la universidad. Iban a estudiarse pero a día de hoy no hubo cambios”, indicó la regidora.

Por no haber mejoras, recordó la alcaldesa, ni tan siquiera las hubo “para instalar, como se habían comprometido” un panel informativo con los horarios de paso de los autobuses ya que al no ser ahora inicio de recorrido “muchas veces los usuarios no saben si el bus pasó o todavía no llegó a la parada”.

Betanzos espera que estas cuestiones puedan ser abordadas por la Xunta con otro talante que el mostrado “por el anterior equipo de mobilidade” y que se puedan ofrecer garantías de mejora del servicio “al que aportamos un 20% sin que sea competencia municipal. Si aportamos queremos que funcione”.

Maria Barral indicó que aunque las reclamaciones de los alcaldes de la comarca de A Coruña son similares en muchos aspectos a las que puede plantear Betanzos son zonas diferencias en el servicio y “cuyos problemas deben tratarse por separado”.