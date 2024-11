La Xunta promete que analizará todas las demandas de mejora del bus metropolitano de seis municipios

Aunque por el cruce de declaraciones de los últimos días por la situación en la que se encuentra el transporte metropolitano, en la comarca coruñesa, se aventuraba una reunión tensa, ante las manifestaciones efectuadas por las participantes al final de la misma la cordialidad parece que fue lo trascendente del encuentro. Todos los que dieron su opinión coinciden en que hubo ánimo de parlamentar y de escuchar.



El primero en hablar de lo que se trató con los representantes de los ayuntamientos de Cambre, Culleredo, Oleiros, Bergondo, Sada y Carral fue el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Y lo hizo para prometer que analizará todas las demandas de líneas y frecuencias y autobús.



“A Xunta atendeu as peticións trasladadas polos concellos respecto a cambios tanto nas liñas como nas frecuencias, que se comprometeu a estudar para, sempre atendendo a criterios técnicos e obxectivos, avaliar posibles melloras. De feito, o Goberno galego recibe de maneira continua aos municipios, como se fixo cos da área coruñesa, co obxectivo de escoitar e estudar as súas necesidades”, dijo Calvo, al tiempo que precisaba que en el Plan de Transporte Público de Galicia se han realizado a lo largo del presente año más de cuatrocientas modificaciones.



El acuerdo que sí se cerró fue que a lo largo de este mes se convocará la comisión de seguimiento del convenio de transporte metropolitano para escuchar a los ayuntamientos y existe la previsión de que este organismo se reúna con una periocidad de seis meses tanto para evaluar el convenio como para la situación de las líneas y servicios.



Reacciones municipales



Los cuatro responsables municipales que ayer ofrecieron su valoración fueron Ángel García Seoane, por Oleiros; Javier Gestal, por Carral; Alejandra Pérez Máquez, por Bergondo, y María Barral, por Cambre. Coincidieron en la predisposición mostrada por el conselleiro y la directora xeral de Mobilidade, Judith Fontela, a atender sus peticiones y que estas se las harán llegar de manera inmediata a través de los canales pertinentes porque consideran que la mejora debe ser urgente.



Seoane insiste en que es prioritario la mejora de las frecuencias de las líneas más saturadas, para aminorar las aglomeraciones de personas en el interior de los autobuses. Asimismo, reclama la creación de nuevas líneas comarcales así como que se facilite la extensión del bus urbano coruñés a los vecinos municipios de Culleredo y Oleiros. “O Concello esixe un compromiso firme de mellora para asinar o actual convenio que finaliza o 9 de decembro”, dijo el regidor.



Por su parte, la alcaldesa de Bergondo afirma ser consciente de que un contrato no se puede cambiar de un día para otro pero “no noso caso solicitamos que se fagan axustes nas frecuencias que permitan aos nosos veciños ter un servizo de transporte acorde coas suas demandas. Preferimos mellores frecuencias a ter máis que non nos sirvan”.



Más lacónico fue Javier Gestal que se mostró, en principio, dispuesto a firmar el convenio de prórroga una vez que sus demandas fueron escuchadas por el conselleiro de Presidencia.



La alcaldesa de Cambre, María Pan, tras valorar de manera positiva el encuentro ya que, según ella, se ha logrado recuperar las reuniones cada seis meses. “Nós entendemos que os concellos da área necesitan un transporte áxil para que sexa eficiente, xa que convivimos directamente coa cidade. Consideramos que esto é fundamental para que a xente opte polo bus e non por vehículos particulares”, apostilló.