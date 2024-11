Betanzos y el estado de sus murallas: “Non se debería facer unha santificación de todos os achados”

Las Xornadas de Arquitectura de Lar de Unta, que esta asociación organiza anualmente, están dedicadas en esta edición a la Muralla de Betanzos. Una serie de encuentros y conferencias que servirán para analizar su situación actual y, a través de una reflexión colectiva, valorar la oportunidad de su puesta en valor “como solución ante a ruína de moitos dos inmobles que a rodean neste intre”, una de las cuestiones que más inquieta a los vecinos del casco histórico, uno de los más visitados de Galicia.



Vázquez Mosquera abordará la realidad de las murallas desde su aspecto material –estado de sus restos– y desde el de la memoria, el de la cultura: “Hai que ver a materialidade e a inmaterialidade, pero no momento actual e pensando que a muralla é cidade, que non se pode actual nela sen actuar no contexto”, explica el arquitecto y urbanista, convencido de la necesidad de “un proxecto de cidade” para Betanzos. La muralla, que siempre ha estado envuelta en misterio, marcó su historia desde el mismo momento de su traslado desde Tiobre y el devenir de sus habitantes, cuyo carácter obstinado trasciende el territorio de As Mariñas.



“Eu non sei se agora mesmo temos un concepto de cidade, pero non é só Betanzos, senón que é algo común no mundo enteiro porque todos, en certa medida, nos escudamos en cousas concretas pero o proxecto de cidade é o proxecto verdadeiramente interesante”, continúa el experto, que incide en que “non se pode actuar nun elemento sen actuar no contexto”, apunta Xosé Manuel Vázquez Mosquera.



De las murallas apenas existen tramos al descubierto, además de los cuatro arcos de entrada que la convierten en la ciudad que conserva más puertas medievales de Galicia. Así, cada vez que aparece algún vestigio, la discusión está servida en Betanzos.



En este caso, el arquitecto tiene claro cómo se debería actuar: “Cada achado ha de ser unha reflexión sobre novos usos” y solo si se abre la posibilidad de que esos restos puedan generar algo más sería necesario conservarlo tal cual, pero si no, “con datalos e que queden reflexados, debería ser dabondo”, comenta Vázquez Mosquera. “Tampouco se debería facer unha santificación de todos os achados”, reitera el profesor de la ETS de Arquitectura.



Porque los hallazgos de pueden “datar, fotografiar, recoñecer” y, “se non poden xerar algo máis, un novo uso, unha nova espectactiva, é mellor deixalos como están”, apostilla Mosquera.



“Non é conservar por conservar nin tirar por tirar ou sacar á luz por sacar á luz... É xerar unha nova expectativa, e se non é posible, fotografía e listo”, como se hizo varias veces en el siglo XX.



Con estas actividades, Lar de Unta continúa con lo que considera una “chamada de atención” sobre aspectos de Betanzos que pueden ser relevantes y crear riqueza, “para a converter nun referente único en Galiza”.