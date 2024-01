Betanzos autoriza más viviendas por edificio en el casco histórico tras modificar la norma

Betanzos aprobó inicialmente la modificación del Plan Especial de Protección de Ordenación do Casco Histórico (Pepoch) en lo que se refiere a la restricción del número de viviendas establecidas para algunas edificaciones do catálogo, indicó la alcaldesa de la ciudad, María Barral Varela.



Según las cifras aportadas por los técnicos municipales, la medida “podería afectar a máis de 200 vivendas” del área monumental de Betanzos. Ahora, el cambio se someterá a información durante dos para que los interesados puedan examinar el expediente y, si lo consideran oportuno, presentar alegaciones a esta modificación del Pepoch.



El documento, ahora obsoleto, se redactó en 1988 atendiendo a un análisis socioeconómico y social de 1987 y anteriores, y a los informes técnicos del Área Urbanismo. Así, entre otras cuestiones se estableció lo que en la actualidad supone “unha anacrónica limitación do número máximo de vivendas en cada inmoble, diferenciando para cada un dos incluidos nas respectivas fichas do Catálogo do Pepoch”, matizaron desde el Gobierno de Barral.



Esta limitación, que se considera “fora de lugar” en 2024, “obstaculiza a inversión dos particulares para a rexeneración e a renovación do seu ámbito, establecendo un número máximo deste número de vivendas nos que se pode dividir cada edificación”, lo que “provoca graves prexuizos para a rexeneración e revitalización do casco histórico, xa que en moitos casos leva a ter que prantexar superficies de vivenda esaxeradas e totalmente incompatibles coas necesidades residenciais actuais”, comentaron también desde Betanzos.

Características

La modificación aprobada de modo inicial no contempla “ningunha afección sectorial que requira solicitar autorización específica, xa que é de tan escaso calado que únicamente afectaría, no seu caso, ó interior das edificacións, visto que non modifica a clasificación do solo nin os usos permitidos, non incrementa a intensidade edificatoria nin altera ningún outro parámetro dos contidos nas ordenanzas nin nas fichas do Catálogo do Pepoch”.



Además, también estará exenta de la tramitación ambiental “xa que non constitúe unha variación fundamental da estratexia, das directrices e das propostas ou da cronoloxía do planeamento que se vai modificar” y, según indicó la alcaldesa, los técnicos consideran fundamental suprimir esta limitación “para a conservación e revitalización” del entorno, al menos “mentres non se aprobe definitivamente o novo Plan Especial de Protección do Casco Histórico, que se atopa actualmente en tramitación” y “permitirá implantar propostas de ordenación acordes a datos demográficos e socio-económicos actuais”, completamente distintos a los de hace casi 40 años empleados para el documento redactado en 1988.



En este sentido, con este cambio, la institución municipal pretende adaptar, en la medida de lo posible, el vigente Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico “á realidade social, demográfica e económica existente a día de hoxe” y que difiere enormemente que la entonces en Betanzos.