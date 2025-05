Betanzos actualiza la ordenanza que regula el servicio de comedor escolar y el de madrugadores

El presupuesto que Betanzos dedica al servicio de comedor “incrementouse para poder mantelo e dar cobertura a todos os que o solicitan, que supoñen mais do 50% do alumnado do centro, motivo polo que se establecen dúas quendas para comer e condicionado polas limitacións do espazo físico” del CEIP Francisco Vales Villamarín. En el curso actual, de los 454 usuarios que tiene el comedor, 253 están bonificados, y en madrugadores, de los 137 usuarios, 70 también lo están, por lo que “estas bonificacións supoñen para o Concello un custe de 182.500 euros anuais”.