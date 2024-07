El Alfonsetti acoge la apertura de la semana de cine dedicada a Tosar, con Reixa y una carta de Rivas

El Alfonsetti, la sala más antigua de España y la única de esa época que se mantiene en activo, acogió la inauguración de la Semana Internacional de Cine de Betanzos 2024. La de Luis Tosar.



En el acto intervinieron la alcaldesa, María Barral, y el director de la muestra, Chema Paz Gago, quien destacó la importancia del escenario y la trascendencia de Luis Tosar, “cuya trayectoria ya ha sido reconocida a través de numerosos premios, entre ellos tres Goyas”, señaló el responsable de esta cita, que se celebró por primera vez en 1998, el mismo año en que se publicó ‘O lapis do carpinteiro’, la novela en la que se basó la película que, con ‘Flores de otro Mundo’ (1999), abrió la semana dedicada a Tosar.



En la apertura también estuvo su director, Antón Reixa, encargado de llevar al cine la novela de Manuel Rivas. El escritor coruñés, que no pudo asistir, remitió un emotivo escrito con el título ‘A Luis Tosar, en Betanzos’.



Un texto en el que habló de su novela y de la cinta, por la que el actor recibió el Astor de Plata al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Mar de Plata.

“Cando escribín ‘O lapis do carpinteiro’ non imaxinei, non podía imaxinar, que se levase ao cinema... Cando a escribín non tiña un rostro para Herbal (o protagonista). Dende logo, non o lembro. Tiña que ter un rostro, porque tamén se escribe cos ollos. Pero, repito, non o lembro”, dejó escrito Rivas que añadió: “Eu vin a Herbal cando vin por vez primeira, en 2002, a película dirixida por Antón Reixa. E ese Herbal era Tosar. Unha interpretación maxistral”.