El ruido del tráfico en la AP-9 lleva al BNG a solicitar una barrera acústica en Bergondo

El diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego solicitó al Gobierno que instale un sistema que mitigue el ruido del tráfico de la AP9 que soportan los vecinos de Mariñán y Miodelo, en el ayuntamiento de Bergondo. “A veciñanza leva tempo reclamando unha solución a esta problemática, con barreiras acústicas ou anti-ruido, que se ben agora son habituais en novas construccións non o eran cando se executou a AP9”, explicó el diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, que también incidió en los problemas de salud que pueden derivar de la exposición directa y continuada a esta grave contaminación acústica.



Según afirmó Rego, los vecinos se sienten desamparados por la falta de respuesta por parte de las instituciones. “Actualmente, as demandas dos veciños e veciñas de Mariñán e Miodelo continúan sen ser atendidas e deben seguir soportando tódolos días unha situación que afecta de forma directa á súa calidade de vida, sen poder facer nada ao respecto”, añadió Rego. “O Goberno debe actuar para acadar unha solución”, instó.



El Bloque Nacionalista Galego trasladó esta petición a las distintas administraciones. “Trasladamos a problemática ao goberno local hai xa tempo, recollemos firmas coa veciñanza que trasladamos ao goberno local, á Xunta e ao Ministerio, sen que polo momento lle dese solución, algo totalmente incomprensible”, expuso el portavoz del BNG de Bergondo, David Carro. “Insistiremos as veces que faga falta para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza, que xa leva moitos anos soportando estes ruidos, cando é algo que ten doada solución”, finalizó Carro.









Una vieja aspiración





No es la primera vez que la barrera acústica es reivindicada como solución por un grujpo nacionalista. En el 2015, el concejal de Anova Juan Fariña ya presentó una moción en el pleno municipal para que el Ayuntamiento solicitase a la concesionaria la instalación de varias en puntos del trazado a su paso por el municipio.



Entonces, los vecinos de Miodelo ya fueron puestos como ejemplo de sufrimiento, lo que convierte la reivindicación en una batalla de siete años.