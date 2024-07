Miguel Nogueira sustituirá a Tania Golpe en el Grupo Nacionalista de Bergondo

Miguel Nogueira sustituirá a Tania Golpe como edil del BNG en el Ayuntamiento de Bergondo.

La representante nacionalista, que concurrió como número dos de la candidatura encabezada por David Carro Temprano en 2023, presentó su renuncia esta mañana "por motivos persoais e de saúde que lle impiden desenvolver a súa labor coa plenitude e dedicación necesarias", indicó, en una nota, el BNG de Bergondo.

Golpe agradeció "ao equipo que conforma o BNG e a toda a veciñanza o apoio e confianza depositada para representalos", mientras que Carro aplaudió el compromiso e implicación de la edil saliente "no proxecto nacionalista para Bergondo" incidiendo en que "no meu nome e no de todo o equipo agradecémoslle o traballo desenvolvido e a súa implicación e desexámoslle unha pronta recuperación", para la que le trasladaron "todo o noso apoio ", indicó Carro.



Miguel Nogueira, seguiente en la candidatura del BNG, será el sustituto de Golpe en la corporación municipal de Bergondo. Nogueira es, según explicaron desde la formación nacionalista, "un gran coñecedor de Bergondo" que “asume a responsabilidade con ánimo de traballar en positivo polo ben dos veciños e veciñas e facendo propostas para conseguir avances para o noso concello”, explicó