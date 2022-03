El Consorcio As Mariñas acuerda por unanimidad reclamar más de 11,5 millones a la UTE Albada

El Consorcio As Mariñas aprobó por unanimidad su rechazo al recurso interpuesto por la UTE Albada, empresa concesionaria de la Planta de Nostián, al acuerdo –también unánime– de 9 de septiembre de 2021 por el que se declaraba la existencia de una infracción muy grave por parte de la contratista del servicio, al negarse esta a eliminar los rechazos desde el 2011, y de unos perjuicios derivados valorados en 11.591.504,27 euros.



Los representantes de los ocho ayuntamiento que integran la entidad avalaron la propuesta y el informe técnico, en el que se rechaza uno por uno los motivos expuestos en recurso interpuesto por la empresa y se le requiere el ingreso de los importes consignados como penalización y prejuicios al Consorcio As Mariñas. La cantidad que se reclama se corresponde con los abonos que está teniendo que realizar a un vertedero externo para tratar los rechazos que no asume Albada.



Albada expone que la eventual infracción ya estaría prescrita pero no existe tal prescripción en la medida en que “estamos ante una infracción continuada que se mantiene inalterada hasta la fecha” y “no consta que el concesionario cambiase su decisión de impedir el acceso a los camiones del Consorcio As Mariñas”.



En cuantía a la cuantía establecida por los perjuicios ocasionados, (11.591.505,27 euros), está pendiente de actualización ya que se calculó hasta mayo, y aumentará mientras no se produzca el restablecimiento de la prestación, según explicó la entidad tras la sesión extraordinaria celebrada en su sede de Bergondo.



También se trataron otros asuntos, todos aprobados por unanimidad: la aprobación definitiva del presupuesto de 2022, la solicitud a la Diputación de A Coruña de una subvención para el proyecto ‘Mantemento do Servizo de Asesoría Xurídica Social especializada’, la aprobación de la revisión de precios en base al IPC del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y asimilables y, por último, la actualización de cifras de población según datos del INE.



Al pleno asistieron, además del presidente del ente y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso; la regidora de Betanzos, María Barral; la alcaldesa accidental de Bergondo, Patricia Vázquez; os mandatarios de Carral, Javier Gestal; de Cambre, Óscar García Patiño; de Culleredo, José Ramón Rioboo, y de Sada, Benito Portela, y la primera teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.



Santiso aprovechó el turno de ruegos y preguntas para exponer al resto de representantes de los municipios que conforman el Consorcio una propuesta para realizar, de forma conjunta con todos los ayuntamientos que forman parte de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo, las acciones humanitarias que fuesen necesarias para dar ayuda y cobertura a las personas refugiadas de Ucrania.