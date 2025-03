El Concello de Bergondo, obligado a aprobar un plan económico-financiero

El pleno del Concello de Bergondo debatirá este jueves, 27 de marzo, la aprobación del Plan Económico-Financiero (PEF) 2025-2026. Se trata de un trámite obligatorio derivado del incumplimiento de la Regla de Gasto en la liquidación del presupuesto de 2024, tal y como establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

El gobierno local de Bergondo ha querido subrayar que este procedimiento no refleja una situación económica negativa del Concello. “La aprobación de este Plan, que no contempla ninguna medida, no responde a problemas de solvencia ni a dificultades financieras. Es una exigencia legal que debemos cumplir tras un exceso en el gasto computable del ejercicio pasado, pero la realidad es que la economía del Concello goza de buena salud”, afirman.

El Concello dispone actualmente de un remanente líquido de tesorería que supera los 7 millones de euros, lo que evidencia la estabilidad y capacidad financiera de la administración local. “Tenemos los recursos necesarios para seguir prestando los servicios municipales con normalidad y acometer nuevas inversiones en beneficio de nuestros vecinos. Este Plan es una mera formalidad que debemos presentar ante las administraciones competentes”, explican.

La normativa estatal obliga a los concellos que superan la regla de gasto o incurren en déficit a aprobar un Plan Económico-Financiero que garantice el cumplimiento de los objetivos presupuestarios en el año en curso y el siguiente. Dicho plan, que se someterá a votación en el pleno, será remitido al Ministerio de Hacienda para su supervisión.

El gobierno bergondés ha reiterado su compromiso con la gestión eficiente y responsable de los recursos públicos. “Nuestro objetivo es continuar con una política económica equilibrada, asegurando la estabilidad presupuestaria sin que ello suponga un freno al desarrollo de Bergondo y a la mejora de los servicios municipales”, concluyen.