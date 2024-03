Bergondo organiza un viaje a Braga y Guimaraes para mayores de 55 años

El Concello de Bergondo organiza un viaje de fin de semana los días 19, 20 y 21 de abril a las ciudades portuguesas de Braga y Guimaraes para personas mayores de 55 años.

Se ofrecen 54 plazas y tendrán preferencia aquellas personas empadronadas en Bergondo. Cada persona podrá inscribirse a sí misma y a un acompañante los días 4 y 5 de abril, entre las 10.00 y las 20.00 horas, en el teléfono 604 854 108.

En el caso de que haya más personas solicitantes que plazas se realizará un sorteo público, en los Servicios Sociales municipales, el 9 de abril a las 10.00 horas.

En el itinerario se contemplan visitas por Braga, Guimaraes, Ponte a Lima o el santuario do Bom Xesús do Monte, en el que visitarán impresionantes monumentos en un ambiente muy animado. El precio será de 150 euros por persona en habitación doble y 180 euros por persona en habitación individual en el Hotel do parque Bom Xesús.

Para más información, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 981 791 252 ext.4 o en la oficina de Servicios Sociales del Concello en horario de 8.30 a 15.00 horas de lunes a viernes.