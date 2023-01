Alternativa dos Veciños carga contra el PSOE, su socio de coalición en Bergondo, por la situación del PXOM

Tensión en la coalición de Bergondo a solo cuatro meses del 28M. Alternativa dos Veciños cargó contra la alcaldesa socialista a cuenta del PXOM. Esta vez, a través de un comunicado en el que califica de "acto de suprema covardía" no aprobar el documento antes de la cita electoral y acusa a Alejandra Pérez Máquez de negarse a "rematar o actual mandato con un mínimo de dignidade e con algo tanxible que engadir á súa folla de servizos por Bergondo".





Unas acusaciones vertidas a raíz de la comisión de seguimiento del PXOM a la que, según el edil Juan Fariña, se invitó a toda la corporación "para darlle máis empaque ou aspecto de utilidade á pantomima que nesa reunión se desenvolveu", y en la que se evidenció que "a pesar dos reiterados ofrecementos dos votos de Alternativa dos Veciños para aprobar por maioría suficiente plan, na súa fase inicial, e antes das eleccións, a aínda alcaldesa négase", añadió el edil.





Pérez no tardó en reaccionar al comunicado para cuestionar "as descalificacións" de Fariña, "impropias dun socio de goberno, non por ser críticas, senón por non ser certas" , y asegurar que "a documentación do PXOM non está aínda preparada para pasar a aprobación inicial". 