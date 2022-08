Vilagarcía adapta su Festa da Auga a los tiempos de sequía

La Festa da Auga de Vilagarcía vuelve a sus orígenes y ya no habrá mangueras de los bomberos regando a diestro y siniestro en diferentes lugares de la ciudad. Las restricciones que se están aplicando a algunos municipios de la comarca a causa de la sequía no aconsejaban un dispendio de tal magnitud en la capital arousana que, todo sea dicho de paso, no tiene ningún problema de suministro. Por tanto, quien se quiera mojar el próximo 16 de agosto tendrá que pasar por una de las denominadas zonas húmedas y esperar a que alguien desde un balcón le eche encima un cubo de agua o que en su recorrido por la ciudad sea “atacado” por alguien armado con uno de esos artilugios que desprenden el líquido elemento. Así empezó la fiesta y no le fue mal.