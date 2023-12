Telefónica vuelve a ‘modernizarse’

No solamente es Telefónica España la empresa de telecomunicaciones la que tiene que hacer una nueva ‘normalización’ para adaptarse a los nuevos tiempos. También ocurre lo mismo en Gran Bretaña, Francia, Italia, etc. Las grandes compañías, centrándonos solamente en Europa, tienen que sacrificar casi noventa mil puestos de trabajo. Aquí en España, más de cinco mil trabajadores se verán en el paro en próximas fechas, así que empieza la lucha con los sindicatos. Pero es que además, la empresa española tiene que deshacerse de más de cien edificios en todo el territorio nacional y que ahora mismo no necesita, porque los tiempos de la telefonía cambiaron radicalmente y parece que no tendrá fin de cara al futuro. El cable será historia y las nuevas tecnologías se imponen con menos personal. Tanto es así que entre los despidos previstos en la Unión Europea se encuentran más de quince mil ingenieros de telecomunicaciones, lo que da una idea de la situación en la que se encuentra la gente cualificada. De ahí la necesidad profesional de estar actualizado en todas las carreras.