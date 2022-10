El sector mar elige en las urnas a sus nuevos órganos de gobierno

El sector del mar está llamado hoy a las urnas para elegir a las personas que conformarán los órganos de gobierno en las cofradías. Una de las particularidades de esta jornada es que las listas son abiertas y cualquiera puede votar a cualquiera, de tal modo que no hay candidaturas al estilo de los partidos políticos, aunque ellos sí saben qué opción defiende cada persona que se presenta en los diferentes sectores. De este modo, los nuevos patrones mayores que salgan de las urnas tendrán ante sí el reto de preparar la campaña de Navidad, una de las más importantes para los pósitos, por no decir la que más, y afrontar conocidos asuntos como la gestión del libre marisqueo. Lo importante del día de hoy es que en la concurrencia a las urnas prime la cordialidad y que no haya incidencias.