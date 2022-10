Los pueblos ya tienen su Tinder

pasar imágenes hacia la izquierda cuando no nos gusta y a la derecha cuando sí lo hace ya no solo supone estar eligiendo pareja, los pueblos que te gustaría conocer también se pueden seleccionar a golpe de match. esa es la idea sobre la que gira una nueva aplicación de “citas”, la de aldealista.com, si bien lejos de tener que ver con los ligues, la propuesta pasa por seleccionar un destino de los muchos pueblos pequeños gallegos que se han quedado en el olvido y buscan “novio/a”. Nunca lo rural fue tan moderno y si es necesario tirar de apps para levantar los pueblos, pues le doy un like.