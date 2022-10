La paz institucional llega a Meis con el nuevo centro de salud

El Concello de Meis y la Consellería de Sanidade enterraron el hacha de guerra después de unos meses de comunicación por carta, qué nostálgicos, acerca de la idoneidad o no de los terrenos ofrecidos por el Gobierno local para la construcción del nuevo centro de salud meisino, toda una necesidad. La firma del convenio para la puesta en marcha de esta infraestructura entre la alcaldesa y el conselleiro fue, metafóricamente hablando, la pipa de la paz institucional, de tal forma que donde antes había trabas ahora hay colaboración. El asunto es que la obra va para largo porque como las cosas de palacio van despacio y la burocracia es como es, no se verán las primeras grúas hasta dentro de un par de años. Esperemos que para entonces haya médicos, porque ayer no los había.