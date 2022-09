El misterio de los fondos europeos

El Gobierno gallego ha ejecutado más del 80% de los 1.300 millones de fondos estructurales correspondientes al periodo 2014-2022. El documento de Facenda recoge este “alto nivel de ejecución”, a raíz de lo cual Rueda ha denunciado no conocer “a día de hoy” cuánto y dónde está ejecutando el Gobierno central. De los fondos Next Generation, Galicia ha recibido 764 millones, un 60% de lo anunciado, y la Xunta ya ha puesto en marcha proyectos por “dos terceras partes”. Estos fondos son todo un galimatías de los que no se sabe casi nada. Habrá que estar atentos para ver si vuelven a ser un plan E.