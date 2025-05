Israel, twelve points

Que Eurovisión tiene más componente geopolítico que muchas cumbres internacionales lo sabemos desde que enviamos a Massiel con el objetivo de hacer que Europa nos quisiera. Desde entonces, han desaparecido y aparecido países, han cambiado regímenes y se han formado y roto alianzas. Pero hay algo que no cambia: los vecinos manifiestan su simpatía mutua regalándose votos. De ahí que Portugal este año no nos diese ni un punto. Igual les falló la luz durante la actuación de Melody y creyeron que no participábamos... Y luego está el televoto. Esa participación popular y (supuestamente) espontánea capaz de dar la vuelta a los resultados y que no parece responder a patrón alguno. En RTVE todavía deben de estar analizando cómo es que tras su desafío a la organización del festival con la emisión de un mensaje de apoyo a Palestina segundos antes del inicio de la retransmisión de la gala, los españoles respondiesen dándole a Israel los doce puntos. Eurovisión es así.