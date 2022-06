El doble filo del gasto en defensa

el gasto de defensa va a ser otro foco de discrepancia entre Sánchez y sus socios. Curiosamente el BNG anda entre medias, entre el no a la OTAN y la demanda de carga de trabajo para los astilleros ferrolanos, aunque en otros concellos, donde no hay factorías navales carga contra esos gastos que impedirán la inversión social. Tendrá que aclararse si lo aprueba cuando son fragatas que se hacen en Ferrol, pero no cuando son aviones en Ourense. Y en esto sale Feijóo con su vena militarista y los de Podemos con su flor en el cetme. Menos mal que Sánchez se ha convertido en adalid de la NATO.