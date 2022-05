Cuando no se puede estar a todo

El líder norcoreano está de lo más entretenido con sus juguetes de matar. Parece que entre lanzamientos, pruebas y anuncios de poderío armamentístico se le van los días y no puede estar atento a otras minucias, como esa pandemia que él decía que no rozaría siquiera su país, que para algo es él el jefe. Pero el régimen acaba de comunicar, seguro que muy a su pesar –por romper el hermetismo– que seis personas han muerto a causa del coronavirus y que miles estarían infectadas, solo un día después de que reportara la detección de sus primeros casos. Es que no se puede estar a todo.