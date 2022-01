Un cheque que ahora hay que pagar

Pedro Sánchez anduvo de mitin por Castilla y León y, por supuesto, sacó pecho de lo de siempre, de lo bien que va la vacunación en España (cuando depende de las autonomías) y, sobre todo, de lo bien que va el empleo en este país, al tiempo que acusó al PP de lo malísimos que son y de su escaso patriotismo por no apoyar la reforma de la reforma laboral. Y es precisamente eso lo que más llama la atención. Hay una máxima que dice que si algo funciona no lo toques y por eso no se entiende que si la reforma laboral del PP está llevando a la España de Sánchez a nuevos hitos en la creación de empleo ¿por qué se han empeñado en cambiarla? Es cierto que se trata de poco más que un ligero retoque cosmético que no afecta a los aspectos cruciales de la norma, algo que reconoce hasta el ministro de Seguridad Social, José María Escrivá. El problema es que por llegar a La Moncloa Sánchez firmó un cheque en blanco a sus socios que incluía la derogación de esa ley y, ahora, parece que esos socios se aprestan a acercarse a la ventanilla del Gobierno para hacerlo efectivo.