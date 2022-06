Asamblea del Spain Convention Bureau

sí, vale, de acuerdo, es difícil de pronunciar. Ya sabemos que a los españoles, por listos que seamos, lo del inglés no se nos da muy bien. Pero vamos progresando, eso sí. No hay más que comparar ―en el tema del inglés, ¿eh?― a Pedro Sánchez con Aznar, por ejemplo. Pero no se preocupen, que nosotros les vamos a ayudar. Pues el “Espein Convenxon Buró” celebró en nuestra preciosérrima ciudad su asamblea nacional. Poco habrán tenido que alegar en su defensa nuestros representantes locales. La ciudad se vende sola, eso está claro. Lo decíamos el otro día hablando del Ecosystems2030. Que te manden de “convenxon” a una ciudad acogedora, de clima amable, con un palacio de congresos como Palexco, enclavado en la zona más espectacular de la ciudad ―con lluvia o con sol, tanto da―, que acabes la jornada y te tomes un vinito o una agüita en una terraza con vistas al mar, te vayas a las calles paralelas y tengas todo tipo de atractivos culinarios, que te puedas ir a tu hotel a pie, disfrutando de otras muchas bellezas, como nuestras puestas de sol… ¿Se vende o no se vende sola? Pues eso.