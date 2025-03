Un taller gratis en Arteixo de primeros auxilios caninos: “Tener un botiquín en casa puede salvar la vida de perro”

Los tutores de los perros muchas veces son presos del miedo y el desconocimiento cuando se enfrentan a una herida, una mordedura o una intoxicación. Pero hay cosas básicas que pueden hacer y que marcan la diferencia. Así lo asegura Clara González, educadora canina y presidenta de la Asociación de Comportamiento y Bienestar Animal (ACBA), que este sabado organiza junto a la clínica veterinaria Travesía un curso gratuito en el Centro Tecnolóxico de Arteixo para aprender a manejar estas situaciones y mejorar la comunicación con los peludos.

¿Por qué este taller?

La clínica veterinaria Travesía se encuentra muchas veces con gente que llama porque no sabe qué hacer con su perro cuando tiene una herida o se ha intoxicado. Ellos lo que van a hacer es explicar cómo actuar ante diferentes situaciones que se nos dan habitualmente. Además, han hecho un kit de primeros auxilios que vamos a sortear. Trae suero fisiológico, vendas, gasas, un bote para mezclas, chlorhexidina, agua oxigenada, Fortiflora...

¿Es recomendable tener ese botiquín en casa?

Es importante tener un botiquín porque hay veces que pensamos que una urgencia es más grande de lo que tenemos. Y hay algunas heridas que simplemente sabiendo hacer nosotros una cura en casa, se solucionan. Y por otro lado porque puede salvar la vida un animal antes de llegar a la clínica veterinaria, para que pueda llegar estable.

Suero fisiológico, gasas, vendas, agua oxigenada, chlorhexidina o probióticos son básicos en un kit de primeros auxilios para animales

¿Cómo se puede mejorar la comunicación con los perros?

Hay situaciones que nos encontramos todos los días y muchas veces no entendemos. A veces, el perro nos mira, llora o hace algún gesto y no sabemos qué quiere. Entonces, vamos a ver comportamientos muy habituales, como por ejemplo, cuando vamos en un paseo y nuestro perro nos está indicando que no se quiere acercar a otro. Muchas veces no lo cumplimos y generamos problemas.

¿Qué señales hay que saber?

En el paseo tenemos que fijarnos mucho en nuestro perro. Ellos emiten pequeñas señales porque realmente se están comunicando constantemente con nosotros. Una señal sería que nos mire a nosotros primero y después aparte la cara. Otra es que se congele y se quede parado. Eso quiere decir que necesita un momento para analizar la situación.

"Si el perro ladra todo el rato sin parar, nos indica ansiedad"

¿Cómo se detecta que un perro está incómodo?

Con microgestos. A veces tenemos perros frustrados que agarran la correa, muerden y sacuden la cabeza muy fuerte o perros que quieren saludar a todo lo que se mueve. Realmente no es que tengamos un perro muy sociable, sino que tenemos un perro que está nervioso y está excitado. O si ladran todo el rato sin parar, nos indica ansiedad.

El estrés y la ansiedad, ¿puede traerle problemas a largo plazo?

Sí, a nivel emocional y de conducta. Pero es que también va relacionado con su fisiología. Al final, que un animal esté bien o estable emocionalmente hace que su sistema inmune esté mejor.

El taller, que comenzará a las 12.00 horas de este sábado, aún tiene plazas disponibles. Para apuntarse, debe enviarse el nombre y una cuenta de correo a contacto@somosacba.com, en el 604 08 34 84 o en las redes sociales de la asociación (somosacba).