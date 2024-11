El PSOE arteixano reclama soluciones a las inundaciones en el lugar de Santaia de Arriba

El grupo municipal del PSdG-PSOE de Arteixo reclama al Gobierno local que tome las medidas necesarias para evitar las inundaciones en el lugar de Santaia de Arriba y en la carretera municipal que cruza este núcleo.



El portavoz, Martín Seco, recuerda que en el pleno de noviembre de 2023 se aprobó por unanimidad una moción presentada por los grupos de la oposición en la que se pedía al Ejecutivo de Carlos Calvelo “unha solución urxente para que os veciños de Santaia de Arriba deixaran de sufrir inundacións nas súas vivendas procedentes do aumento do caudal do leito do Rego da Ranqueira e que se realizaran as obras oportunas para solucionar un problema que leva anos sendo visible”.



Tras un año, denuncian, los vecinos siguen sufriendo estos episodios y “continúan sen ter novas do Goberno local”. “Coas últimas choivas o terreo veuse abaixo, asolagando as vivendas e ocupando a estrada, o que puido causar un grave accidente”, manifiesta Martín Seco.



Los socialistas indican que las actuaciones en esta zona deberían ser “urxentes e prioritarias” y, una vez realizadas, habría que llevar a cabo una ampliación de un camino demasiado estrecho en esta ubicación.