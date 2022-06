El Gobierno de Arteixo denuncia que García Seoane acudió a una fiesta ilegal

El incidente más notable que tuvo lugar durante la noche de San Juan en toda el área metropolitana ocurrió sin duda en Arteixo, donde la Policía Local intervino en una fiesta ilegal que habían organizado un grupo de jóvenes, sino el partido político Alternativa dos Veciños. Según el Ayuntamiento, el acto, organizado en Barrañán, no contaba con ninguno de los preceptivos permisos, así que fueron denunciados.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos sucedieron en una finca privada en la que se organizó una fiesta por parte del partido político Alternativa dos Veciños, que dirige Ángel García Seoane. Parece ser que el propio presidente del partido, conocido por ser alcalde de Oleiros se hallaba presente en ese evento, del que fuentes municipales destacan que se cobraba veinte euros a cambio de asistir a la actuación de un grupo musical, sardiñada incluida.

Además, la fiesta contaba con una carpa y un generador eléctrico. Todo el evento se había hecho sin seguir el procedimiento que marca la ley para este tipo de eventos públicos, para los que es necesario solicitar con antelación los permisos necesarios en el ayuntamiento, cuyo principal objetivo –recuerdan desde el Ayuntamiento de Arteixo, cuyo alcalde es Carlos Calvelo– es tratar de garantizar la seguridad de los asistentes.

En todo caso, la Policía Local se presentó en el lugar en el que se celebraba la fiesta ilegal para cursar la denuncia administrativa correspondiente, pero su presencia no fue bien recibida por los asistentes al evento.

Más denuncias

El resultado que los agentes municipales tuvieron que cursar otras dos denuncias ante la actitud de una de las personas presentes, que se negaron a identificarse ante los agentes de la autoridad e increparlos. Una alteración del orden público y otra por su negativa a identificarse. La Policía Local pondrá estas denuncias en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, adelantaron.

De no tratarse de un acto organizado por un rival político de Calvelo, el asunto no habría resultado ser tan llamativo, dado que esa clase de incidentes suelen darse cuando se celebra un día señalado. Pero el Ayuntamiento señala que “ante la politización que el partido Alternativa dos Veciños, sin representación en el municipio, pretende realizar de estos hechos”, no le ha quedado más remedio que recordar que “este partido político debe seguir las mismas leyes y normativas que el resto de los ciudadanos en la organización de eventos públicos, y que, de lo contrario, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de actuar”.