Espectacular accidente en Arteixo en el enlace entre la AG-55 y la A-6

Ocurrió a las 9.30 horas de este martes. Un coche que iba por la A-6 y se desviaba para salir hacia los polígonos de Morás y Sabón terminó atravesando el enlace con la AG-55, la autopista de Carballo, y accidentándose en sentido contrario en una de las escapatorias de la vía.

El suceso, que produjo retenciones en la salida de la autopista de Carballo hacia los polígonos, sorprendió a los conductores que en ese momento circulaban entre Arteixo y el municipio carballés, ya que el vehículo quedó sobre uno de los quitamiedos pero en sentido contrario de la vía por la que circulaba.

El accidente, del que no se tienen datos todavía sobre posibles heridos, recuerda a uno ocurrido en la misma zona en 2017. Entonces un hombre resultó herido tras volcar su vehículo al salirse de la vía, cuando circulaba hacia la glorieta de Sabón procedente de la autopista. Según indicó el 112 Galicia, fue un particular quien, poco después de la medianoche, pidió ayuda mediante una llamada telefónica, comunicando que un coche estaba fuera de la calzada y el conductor no podía salir de su interior. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia dio aviso a los bomberos de Arteixo, Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de la localidad, pero al llegar los bomberos confirmaron que el conductor había salido del turismo por su propio pie.