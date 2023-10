Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo: “El crecimiento en votos es una gran responsabilidad, porque te obliga a redoblar esfuerzos para no defraudar”

Carlos Calvelo (Meicende, 1974) arrasó en los últimos comicios municipales y logró aumentar su equipo de gobierno en dos ediles, pasando de 12 a 14. Es su cuarta mayoría absoluta y consiguió el mejor resultado del PP en Arteixo en la historia.

¿Qué balance hace de estos cien días de gobierno?

Cuando ya llevas tres mandatos, el inicio del cuarto es una continuidad del trabajo que estabas haciendo. Se trata de seguir por la senda ya iniciada de trabajar para mejorar las infraestructuras y los servicios que se ofrecen a los vecinos.

¿Cuáles son los objetivos que se marcan, a nivel infraestructuras, para estos próximos años?

Uno sería culminar el gran proyecto del Balneario. Ya hemos puesto en funcionamiento la ludoteca y el centro dedicado a la tercera edad de la planta baja, pero ahora tenemos que acometer las obras de la segunda y tercera planta: una gran biblioteca y un centro dedicado a las nuevas tecnologías. También abriremos las termas públicas del edificio anexo y el equipamiento cultural en el que estamos convirtiendo la antigua capilla del Balneario. Por otra parte, aumentaremos las zonas verdes en el núcleo de Arteixo con la construcción de un nuevo parque en Candame y urbanizaremos varias calles con la idea de mejorar la movilidad peatonal. Respecto a las parroquias, incrementaremos los espacios naturales en localidades como Meicende, Pastoriza o Vilarrodís. Completaremos además la red existente de centros sociales con la construcción de local cívico de Monteagudo o el centro de interpretación marina de Sorrizo. También mejoraremos el paseo marítimo de Arteixo y potenciaremos la construcción de sendas peatonales en todo el municipio.

Logró aumentar su mayoría.

El crecimiento en votos es una gran responsabilidad, ya que te obliga a redoblar el esfuerzo para no defraudar a tanta gente que ha depositado su confianza en nosotros. Por otra parte, nos indica que una gran parte de las decisiones que has tomado anteriormente son del agrado de los vecinos y te anima a continuar.

Ha comenzado el mandato muy combativo con la Diputación. ¿Qué le reclaman?

Pues fundamentalmente que haga su trabajo y asuma sus competencias. No puede ser que no invierta en las carreteras que son suyas dentro del municipio de Arteixo y que no se preocupe de construir aceras ni de mejorar las infraestructuras públicas que dependen de ellos. Por otra parte, deberían tener un poco de lealtad con el Ayuntamiento de Arteixo y no torpedear proyectos como, por ejemplo, la construcción de un parque de bomberos más moderno.

¿Les penaliza que la Diputación y el Estado no sean de su color político?

No debería. Las administraciones deberían trabajar por los ciudadanos más allá del color político que tengan y defender siempre al vecino por encima de partidismos. En Arteixo seguimos esa máxima: el vecino por encima de los partidos.

¿Cree que se verá pronto un gobierno de Feijóo en Madrid?

Ojalá algún día llegué a ser realidad porque sería muy bueno para Galicia. Creo que ha demostrado su buena gestión en esta comunidad autónoma y que un poco de sentido común no vendría mal en el Gobierno central.