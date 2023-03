En busca de Yoshi, un perro perdido o robado en la zona de Arteixo

Tania era la dueña de Yoshi, un perro pequeño adoptado tras sufrir maltrato. Sin embargo, la joven explica que se tuvo que cambiar de piso y que en el nuevo no le permitían tener al perro. Así, y hasta que la protectora le encontrase un nuevo hogar a Yoshi se lo dejó a una vecina, que se ofreció a cuidarle. Sin embargo, al ir a buscarlo, Yoshi ya no estaba.

Ahora lo buscan en la zona de Arteixo, aunque no saben exactamente ni cuándo ni dónde desapareció. Solo saben que el perro ya no está en la casa en la que lo había dejado. Ante la Guardia Civil, a la que llamaron tras no encontrar al animal, dijo que se había escapado aquella misma mañana, sin embargo, tras las explicaciones inverosímiles incluso dudan de esta versión.

Yoshi, perdido

La joven apela a la ayuda ciudadana para encontrar a Yoshi. Para ello ponen a disposición dos números de teléfono, 696628861 y 654365281, e incluso ofrecen una recompensa a quien pueda dar información del paradero del perrito.