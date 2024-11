Arteixo recibe nuevo material de emergencias para Protección Civil

El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, visitó este martes la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de Arteixo, uno de los municipios beneficiados con nuevos equipamientos para este sector –en este caso, un kit de herramientas eléctricas–. Villanueva señaló que en los últimos años el municipio ha recibido más de 200.000 euros en ayudas para vehículos, material para rescates o una carpa, entre otros.



En la nueva convocatoria de la Xunta para municipios y mancomunidades de menos de 50.000 habitantes que cuenten con Protección Civil hay 24 ayuntamientos agraciados, que recibirán material que asciende, en total, a casi 76.000 euros, dice la Xunta. Además de Arteixo figuran localidades de las comarcas de A Coruña y Betanzos como Cambre, Oleiros, Miño, Bergondo, Betanzos y Vilasantar.



“No conxunto de Galicia son 87 os municipios beneficiarios da medida, á que o Goberno galego destina máis de 400.000 euros cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder-Galicia 2021-2027”, indicó el director xeral, que añadió que esta línea de ayudas “enmárcase no compromiso do Goberno galego con estas entidades, ás que presta apoio tanto para o seu funcionamento como para equipamento”.

Embarcaciones y otros

Concretamente, la agrupación de Arteixo, que cuenta con más de 30 efectivos, ha recepcionado en los últimos años aportaciones para llevar a cabo su trabajo que suman unos 40.000 euros, así como vehículos y dispositivos valorados en casi 164.000 euros.



En este último epígrafe figuran dos embarcaciones, una moto acuática, una pick up y un furgón, además de materiales como un equipo de liberación, enseres logísticos de seguridad vial o una carpa, entre otros.

La orden, cuya resolución ya se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia, forma parte de las actuaciones de la Xunta dirigidas a dotar del material necesario a los municipios con servicios de Protección Civil y Emergencias, “pese a que estes son competencia local –dos concellos de máis de 20.000 habitantes e das deputacións provinciais nos municipios de menor poboación– para que poidan levar a cabo a súa actividade con eficacia e seguridade”, comenta el Ejecutivo autonómico.



Así, las diferentes líneas de ayuda lanzadas por la Xunta supusieron una inversión superior a los 24 millones de euros en los últimos años en Galicia.